Российская компания HiderX запустила серийное производство уникальных маскировочных костюмов, которые могут скрыть военнослужащих от тепловизоров вражеских дронов. Каждый месяц компания выпускает 600 таких костюмов, способных эффективно "размывать" силуэт человека в инфракрасном спектре.
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«Эта маскировка особенно важна сейчас, когда использование FPV-дронов с тепловизионными камерами становится все более распространенным на современном поле боя», — поделился представитель компании. Костюмы оснащены уникальным рисунком в виде ломаных линий и специальной обработкой ткани, что делает их практически невидимыми для тепловизоров.
Изделия имеют вес от 280 до 400 граммов в зависимости от размера, что обеспечивает не только высокий уровень маскировки, но и комфорт при длительном ношении. Важным аспектом является и то, что данные костюмы могут значительно повысить безопасность военных, уменьшив риск обнаружения дронами-разведчиками.