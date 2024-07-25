Российская компания HiderX начала массовое производство инновационных маскировочных костюмов, способных скрывать военных от тепловизоров дронов

Российская компания HiderX запустила серийное производство уникальных маскировочных костюмов, которые могут скрыть военнослужащих от тепловизоров вражеских дронов. Каждый месяц компания выпускает 600 таких костюмов, способных эффективно "размывать" силуэт человека в инфракрасном спектре.

реклама

«Эта маскировка особенно важна сейчас, когда использование FPV-дронов с тепловизионными камерами становится все более распространенным на современном поле боя», — поделился представитель компании. Костюмы оснащены уникальным рисунком в виде ломаных линий и специальной обработкой ткани, что делает их практически невидимыми для тепловизоров.

Изделия имеют вес от 280 до 400 граммов в зависимости от размера, что обеспечивает не только высокий уровень маскировки, но и комфорт при длительном ношении. Важным аспектом является и то, что данные костюмы могут значительно повысить безопасность военных, уменьшив риск обнаружения дронами-разведчиками.