Камала Харрис, текущий вице-президент США, официально объявила о своем участии в президентской гонке, заявив о намерении бороться за пост главы государства в предстоящих выборах в ноябре 2024 года.

Это решение пришло вскоре после того, как действующий президент Джо Байден объявил о своем отказе от второго срока, выразив поддержку Харрис.

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В своем заявлении на платформе X Харрис подчеркнула свои приоритеты, среди которых борьба с нелегальным оборотом огнестрельного оружия, снижение уровня детской бедности, улучшение системы здравоохранения и продвижение равенства. Ее агитационное видео завершилось лозунгом «Харрис в президенты», что вызвало активные обсуждения в социальных сетях и СМИ.

Сообщения о ее выдвижении сопровождались разногласиями внутри Демократической партии, особенно после того, как стало известно о неподдержке Барака Обамы. Тем не менее, следующий день принес новости о том, что Обама, в итоге, выразил Харрис свою поддержку в частной беседе, что является ключевым моментом для ее кампании.

В августе состоится съезд Демократической партии, где должен быть официально утвержден кандидат от партии. В то время как республиканцы уже подтвердили кандидатуру Дональда Трампа, ближайшие месяцы обещают быть насыщенными политическими событиями и стратегиями.

Заявление Харрис ставит начало новому этапу в борьбе за президентское кресло, где она попытается объединить демократов и привлечь электорат своими прогрессивными идеями и обещаниями значительных изменений в стране.