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Mirakl
Новая система РЭБ "Купол" обеспечила рекордный перехват дронов на Донбассе
Новая российская система РЭБ "Купол" за неделю перехватила рекордное количество беспилотников, демонстрируя высокую эффективность и способность к быстрой адаптации к изменениям радиочастот.

Новая российская система радиоэлектронной борьбы "Купол" продемонстрировала выдающиеся результаты, перехватив 186 беспилотников за последнюю неделю. Это стало возможным благодаря многочастотному подавлению радиоканалов управления и спутниковой навигации.

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Система разработана специалистами компании "Рубеж-Инжиниринг" и обладает уникальной способностью к быстрой адаптации к изменениям радиочастот, что делает её особенно эффективной против современных беспилотных летательных аппаратов. Противник, пытаясь изменить частоты во время полета, сталкивается с мгновенной корректировкой "Купола", который не только обнаруживает, но и блокирует работу дронов.

Дополнительно, "Купол" интегрируется с другими системами обнаружения и нейтрализации, создавая многоуровневую защиту. Это объединение различных средств обороны позволяет повысить общую эффективность противодействия беспилотникам.

На фоне текущих событий, эффективность "Купола" подчеркивает важность развития и усовершенствования систем радиоэлектронной борьбы для обеспечения безопасности и стабильности.

#новости #бесилотники
Источник: kp.ru
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