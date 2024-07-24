Российский журналист Андрей Медведев высказался против начала мирных переговоров с Украиной, если те не будут включать безусловную капитуляцию с последующей передачей Харькова и Одессы в состав России

Российский журналист Андрей Медведев высказался против начала мирных переговоров с Украиной, если те не будут включать безусловную капитуляцию с последующей передачей Харькова и Одессы в состав России.

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Комментарий был сделан в ответ на заявление украинского дипломата Дмитрия Кулебы во время его визита в Китай о возможности возобновления мирных дискуссий с Россией.

Медведев подчеркнул изменения в позиции Украины, отметив, что ранее такие предложения были бы немыслимы. "Мы только начали действовать полноценно", - заявил он, подразумевая, что Россия намерена укреплять свои позиции.

По его словам, изменения в общественном мнении Украины, такие как побеги граждан и критика Запада, свидетельствуют о разочаровании в надеждах на поддержку со стороны западных партнеров.