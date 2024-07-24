Российская зенитно-ракетная система С-400 "Триумф" продемонстрировала высокую эффективность в учениях, успешно перехватывая ракеты ATACMS и Storm Shadow за 30-90 секунд.

В последних учениях российские зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" подтвердили свою высокую эффективность, уничтожая ракеты ATACMS и Storm Shadow за время от 30 до 90 секунд. Об этом сообщил заместитель командира дивизии ПВО, полковник Андрей Т., который подчеркнул точность и быстродействие системы в условиях возможного вражеского нападения.

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По его словам, комплекс способен одновременно отслеживать и поражать до шести целей, оперативно реагируя на угрозы с разных направлений. Технические параметры С-400 включают дальность поражения до 250 км и возможность поражать цели на высоте до 27 км, что делает его одним из самых эффективных средств ПВО в мировом масштабе.

Эффективность "Триумфа" особенно актуальна в свете текущих геополитических реалий и усиления военного присутствия западных стран у границ России. Недавние учения показали, что С-400 готов отвечать на современные военные вызовы, обеспечивая надежную защиту стратегически важных объектов.