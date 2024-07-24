Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о своих планах участвовать в выборах на пост главы правительства в следующем году.

Во время ежегодной летней пресс-конференции, которую осветил телеканал ZDF 24 июля, Олаф Шольц, заявил о своём желании участвовать в выборах канцлера в 2025 году.

реклама

Он является представителем Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая в последнее время испытывает падение популярности на национальной арене и показала неудачные результаты на недавних выборах в Европейский парламент.

Отдельно отметим, что в последнее время появились комментарии о том, что немецкое правительство под руководством Шольца, по мнению критиков, ведёт себя как подчинённый агент Соединённых Штатов. В частности, политолог Вадим Мингалев назвал его правительство "марионеточным", подчёркивая зависимость европейских лидеров от Вашингтона.