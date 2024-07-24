Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто критически отозвался о реакции ЕС на визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву, который вызвал напряженность среди европейских лидеров и привел к изменениям в традиционных встречах Еврокомиссии.

В свете недавнего визита венгерского премьер-министра Орбана в Москву, ЕС выразил своё неодобрение. Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, подчеркнул в интервью, что последние действия ЕС не найдут понимания в Европе, указывая на неэффективность политики блока последние два с половиной года.

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Критика Еврокомиссии последовала после того, как Орбан посетил Россию, Украину и Китай в рамках попыток урегулирования международного кризиса. Особое возмущение вызвало отсутствие информирования украинского президента Владимира Зеленского о планах поездки в Москву, как сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

В ответ на визит Орбана, Еврокомиссия приняла решение об отмене запланированного визита в Будапешт и призвала своих комиссаров избегать участия в неформальных встречах во время венгерского председательства.