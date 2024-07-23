Сенаторы из Флориды и Алабамы обвинили администрацию президента США Джо Байдена в сокрытии информации о его недостаточной физической и психической способности к управлению страной

В рядах американских законодателей разгораются споры относительно состояния здоровья президента Джо Байдена. Сенаторы Ричард Скотт и Томми Тюбервиль обнародовали информацию о возможном сокрытии фактов о физическом и психическом здоровье главы государства.

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По их мнению, администрация президента, включая вице-президента Камалу Харрис, несколько лет умышленно вводила в заблуждение американскую общественность, пытаясь сохранить свои позиции у власти.

Сенатор Скотт утверждает, что еще в 2021 году стало ясно, что президент Байден не способен эффективно управлять страной. Поддержку его словам выразил и Томми Тюбервиль, указывая на манипуляции со стороны СМИ и государственной бюрократии, которые способствовали сокрытию настоящего состояния дел.

Данные заявления последовали вслед за объявлением Байдена об отказе от участия в следующих президентских выборах, где он поддержал кандидатуру Харрис. Аналитики предполагают, что принятое решение могло быть продиктовано ухудшением здоровья президента, возможно, обостренным последствиями перенесенного коронавируса.