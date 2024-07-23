Сергей Лавров предложил изменить подход к определению "недружественных" стран, акцентируя внимание на враждебности их правительств, а не народов.

Глава МИД России Сергей Лавров выступил с предложением изменить риторику в адрес западных стран, отказавшись от термина "недружественные страны" в пользу более жёсткого определения "враждебные правительства". Об этом он заявил во время встречи с руководителями российских некоммерческих организаций, подчеркивая важность участия "народной дипломатии" в процессе выхода из текущего положения.

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Лавров подчеркнул, что нет народов, которые были бы априори враждебны к России, и выразил уверенность в том, что проблемы в отношениях возникают на уровне государственного управления, а не между народами. Министр предложил использовать народную дипломатию для корректировки имиджа России за рубежом и поощрения более объективного восприятия страны на международной арене.

Кроме того, Лавров отметил, что недавно проведенный саммит НАТО в Вашингтоне показал, что западные страны еще не готовы к равноправному диалогу, однако он выразил надежду на постепенное изменение этой тенденции и подчеркнул важность оставлять "двери открытыми".

Лавров также обратил внимание на инициативу создания международной платформы для защиты традиционных ценностей, указывая на это как на сильную сторону России, которая может привлечь к стране тех, кто разделяет подобные взгляды, включая отток людей из стран с либерально-демократическими ценностями.