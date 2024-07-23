Илон Маск объявил о переносе штаб-квартиры SpaceX в Техас после того, как возникли конфликты, связанные с медицинским вмешательством в жизнь его ребенка и политикой Калифорнии в области прав родителей

Известный американский предприниматель Илон Маск объявил о переезде штаб-квартиры его компании SpaceX из Калифорнии в Техас. Этот шаг последовал после личного конфликта, связанного с медицинским вмешательством в жизнь его ребенка.

реклама

В недавнем интервью с Джорданом Питерсоном Илон Маск рассказал, что был введен в заблуждение при подписании согласия на прием блокаторов пубертата для своего сына Ксавье, который теперь идентифицирует себя как Вивиан Дженна Уилсон. Маск утверждает, что не был полностью осведомлен о последствиях приема этих препаратов, которые, по его словам, могут включать стерилизацию.

Переезд в Техас, по словам Маска, вызван не только личными переживаниями, но и законодательством Калифорнии, которое, по его мнению, ограничивает права родителей и ухудшает условия для ведения бизнеса. Он выразил недовольство тем, как в Калифорнии подходят к вопросам семейных прав и гендерной идентичности.