Президент США Джо Байден, после объявления о ненамерении участвовать в следующих выборах, перестал появляться на публике, вызвав требования предоставить "доказательства жизни"

Сразу после объявления о своём отказе участвовать в следующих президентских выборах, Джо Байден исчез из общественного поля зрения. Это отсутствие вызвало не только массу вопросов среди американцев, но и породило слухи о его здоровье и даже жизни. Ситуация усугубляется отсутствием каких-либо публичных выступлений или видеообращений, что не характерно для действующего лидера нации.

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На фоне этих обстоятельств, зрители и комментаторы крупнейших новостных каналов, включая Fox News, начали открыто требовать "доказательств жизни" президента. Этот термин, когда-то использовавшийся в основном в кризисных заложнических ситуациях, теперь находит своё применение в политической арене США.

В добавление к медийному давлению, в социальных сетях активизировалась дискуссия вокруг здоровья и будущего Байдена. Недавно в аккаунте Байдена в соцсети X появилось сообщение о том, что он продолжит исполнять обязанности президента, однако отсутствие фото или видео только подогрело общественное недоверие.