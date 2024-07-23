Фрегат "Штандарт" столкнулся с серьезными трудностями из-за запрета на вход в порт Бреста, в результате чего на корабле возник дефицит воды и еды.

Команда фрегата "Штандарт" оказалась в сложной ситуации у берегов Франции, где им запрещено войти в порт Бреста для пополнения запасов. В результате, на корабле, представляющем собой многонациональный экипаж из России, Франции, Испании и других стран, скоро может закончиться вода.

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По словам Жан-Поля Элькана, главы ассоциации помощи морякам Mor Glaz, международные правила требуют обеспечивать корабли необходимыми ресурсами для выживания, и отказ французских властей принять "Штандарт" вызывает обеспокоенность. "Это не только вопрос гуманности, но и обязанность по международному морскому праву," подчеркивает Элькан.

В ответ на возникшую проблему команда фрегата инициировала петицию, которая уже собрала тысячи подписей в поддержку их права на безопасное снабжение. Петиция направлена на привлечение внимания международного сообщества и облегчение входа судна в порт для пополнения запасов.