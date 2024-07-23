В Германии обсуждают возможные решительные действия президента США Джо Байдена против России.

Недавние заявления бывшего владельца Megaupload Кима Доткома вызвали резонанс в Германии. Он предположил, что американский президент Джо Байден может предпринять решительные шаги в отношении России.

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Эти предположения основаны на сложившейся политической обстановке и личных переживаниях Байдена, связанных с потерей поддержки внутри своей партии и критикой в СМИ.

Дотком утверждает, что Байден, чувствуя давление и разочарование после своего решения не баллотироваться на второй срок, может стремиться укрепить своё наследие через значимые международные действия.

Эти комментарии приходят на фоне сообщений о том, что Байден официально поддержал кандидатуру Камалы Харрис на предстоящих президентских выборах, отказавшись от своего повторного выдвижения.