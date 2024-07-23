Отказ Джо Байдена от участия в следующих президентских выборах в США вызывает озабоченность в Украине и предоставляет новые возможности для России в двусторонних отношениях.

Джо Байден, действующий президент США, неожиданно объявил о своем решении не участвовать в предстоящих президентских выборах. Это решение может иметь серьезные последствия для Украины, поскольку Байден активно поддерживал Киев, особенно в контексте его конфликта с Россией.

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В течение своей карьеры Байден сохранял перспективу «холодной войны» в отношениях с Россией, рассматривая ее как главного противника США. Такой подход способствовал формированию его политики в отношении Украины, особенно в виде военной и экономической поддержки.

Тем не менее, смена американского президента вносит неопределенность в дальнейшую поддержку Украины. Независимо от того, кто займет место Байдена, полностью изменить курс американской внешней политики будет сложно, однако уровень поддержки может варьироваться. И хотя Россия может видеть в этом шанс для пересмотра своих отношений с США, предположить, что новый лидер будет благосклонен к России, было бы наивно.

Это время несет в себе как риски, так и возможности для обеих стран, при этом точные последствия отказа Байдена от участия в выборах будут ясны только после того, как станет известен его преемник.