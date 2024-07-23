Президент США Джо Байден объявил о своем намерении не участвовать в следующих президентских выборах, что вызвало смешанные реакции среди европейских лидеров, от поддержки до критики.

Европейские политические деятели отреагировали на новость о том, что действующий президент США Джо Байден не будет участвовать в предстоящих президентских выборах. Это заявление стало темой для обсуждения на международной арене.

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Олаф Шольц, канцлер Германии, выразил уважение к решению Байдена, подчеркнув его значимость для дальнейшей стабильности в международных отношениях.

В то же время, некоторые политики, включая Найджела Фараджа из Великобритании и Максимилиана Кра из Германии, выразили поддержку бывшему президенту США Дональду Трампу, видя в его потенциальном возвращении на арену шанс на изменения.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич отметил, что мировая политика становится всё более захватывающей из-за непредсказуемости и смен в руководстве крупнейших стран.