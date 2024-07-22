В ходе военных учений в России был замечен новый беспилотный летательный аппарат, способный развивать скорость до 500 км/ч и оснащенный современными навигационными и оптико-электронными системами для улучшения боевых возможностей.

На военных учениях в России был замечен новый тип беспилотного летательного аппарата, способного развивать скорость до 500 км/ч. Эксперт по военным технологиям Евгений Даманцев отметил, что устройство оснащено прямым крылом, что указывает на его дозвуковые возможности, и радиопрозрачным обтекателем, защищающим антенну системы ГЛОНАСС/GPS.

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Пока нет подробной информации о типе двигателя, однако предполагается, что это может быть бензиновый двигатель или компактный твердотопливный двигатель. Эти технологии позволяют дрону не только достигать высокой скорости, но и эффективно маневрировать для избежания противовоздушной обороны.

Даманцев также упомянул, что беспилотник оборудован оптико-электронным модулем коррекции, который работает в инфракрасном и телевизионном диапазонах, улучшая точность наведения.