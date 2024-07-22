Российская космическая компания SR Space планирует привлечь инвестиции через pre-IPO для разработки новой орбитальной ракеты и других космических технологий

Космическая индустрия России скоро пополнится значительным нововведением от компании SR Space, которая анонсировала запуск своей первой орбитальной ракеты сверхлёгкого класса. Это событие запланировано на начало 2025 года, когда компания также планирует выйти на новую платформу Мосбиржи для проведения pre-IPO.

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Основанная в 2020 году, SR Space уже зарекомендовала себя на рынке благодаря успешным запускам ракет и разработке собственных спутниковых платформ. Сейчас компания активно работает над расширением своих производственных мощностей и развитием искусственного интеллекта для обработки и анализа космических данных.

Вложения, привлечённые через pre-IPO, позволят компании не только ускорить текущие проекты, но и привлечь новые таланты для реализации амбициозных планов по созданию спутников для мониторинга климата и улучшения качества спутниковой связи.

Эксперты оценивают перспективы аэрокосмической отрасли как весьма обнадёживающие: предполагается, что к 2030 году объем рынка достигнет 1 трлн рублей. SR Space планирует утвердиться на этом рынке, предлагая новаторские решения и повышая доходность инвестиций.