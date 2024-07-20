Российская тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепёк» на передовой получила дополнительную двухъярусную защиту

На российской тяжёлой огнемётной системе ТОС-1А «Солнцепёк», используемой в передовых условиях, установлена улучшенная двухъярусная защита. Это обновление призвано повысить эффективность противодействия кумулятивным боеприпасам, которые часто применяются противником.

реклама

Военный эксперт Евгений Даманцев подчеркнул, что нововведения в систему защиты были внесены в ответ на повышенные риски, связанные с использованием реактивных гранат ПГ-7ВС. Основное отличие новой защиты заключается в добавлении второго яруса к уже существующим противокумулятивным решетчатым экранам, которые охватывают транспортно-пусковые установки.

«Благодаря новой конструкции экранов возможность проникновения кумулятивных струй значительно снижается, что обеспечивает защиту экипажа и техники от воздействия вражеских средств поражения на уровне 50-90%», — указывает Даманцев.

Особо эффективной новая система защиты показывает себя при углах встречи боевых частей с противокумулятивными экранами свыше 45 градусов, когда кумулятивная струя теряет свою сосредоточенность и разрушительную силу.

Установка новых защитных экранов на «Солнцепёк» — это часть обширной программы модернизации вооружений и военной техники, направленной на повышение выживаемости и боевой эффективности российских вооруженных сил на поле боя.



