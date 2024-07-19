Индийская биржа WazirX потеряла $235 миллионов из-за хакерской атаки, подозревают связь с Северной Кореей

Индийская криптобиржа WazirX потеряла $235 миллионов из-за хакерской атаки. Специалисты по безопасности предполагают, что за атакой могут стоять хакеры из Северной Кореи. Из-за взлома биржа временно остановила вывод средств.

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Хакеры переместили украденные средства, включая криптовалюты Ethereum и SHIB, через сервис Tornado Cash, который часто используют для скрытия следов незаконных транзакций. Среди украденных активов были токены SHIB на сумму $102 миллиона и Ethereum на $52.5 миллиона.

Компания уже начала расследование инцидента и призвала пользователей к терпению, пока они работают над восстановлением безопасности.

Это не первый случай, когда WazirX оказывается в центре скандала. Ранее были споры о том, кто является владельцем биржи — основатель WazirX или крупная биржа Binance.