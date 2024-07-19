За последний месяц объем биткоина на биржах увеличился на 64 000 BTC, что в денежном эквиваленте составляет около 4,1 миллиарда долларов. Это отмечает смену тренда, начавшуюся после запуска первых в США фондов на биткоин и последующего снижения активности на рынке в начале года.
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Пик биржевых балансов пришелся на конец января, когда цены на биткоин упали, и трейдеры старались воспользоваться возможностью купить криптовалюту по более низкой цене. После этого, весной, когда цены начали снова расти, многие инвесторы предпочли вывести свои средства с бирж и перевести их в личные кошельки, рассчитывая на долгосрочное инвестирование.
Однако недавнее возвращение крупного объема биткоина на биржи говорит о том, что трейдеры готовы снова активно торговать, возможно, стремясь воспользоваться текущими колебаниями цен для получения прибыли.
С 14 июля наблюдается небольшой отток с бирж, что может сигнализировать о предстоящих изменениях в динамике рынка.