Аналитики Glassnode отмечают увеличение биржевых балансов биткоина на 64 000 BTC за последние 30 дней, что является изменением тренда после длительного периода оттока.

За последний месяц объем биткоина на биржах увеличился на 64 000 BTC, что в денежном эквиваленте составляет около 4,1 миллиарда долларов. Это отмечает смену тренда, начавшуюся после запуска первых в США фондов на биткоин и последующего снижения активности на рынке в начале года.

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Пик биржевых балансов пришелся на конец января, когда цены на биткоин упали, и трейдеры старались воспользоваться возможностью купить криптовалюту по более низкой цене. После этого, весной, когда цены начали снова расти, многие инвесторы предпочли вывести свои средства с бирж и перевести их в личные кошельки, рассчитывая на долгосрочное инвестирование.

Однако недавнее возвращение крупного объема биткоина на биржи говорит о том, что трейдеры готовы снова активно торговать, возможно, стремясь воспользоваться текущими колебаниями цен для получения прибыли.

С 14 июля наблюдается небольшой отток с бирж, что может сигнализировать о предстоящих изменениях в динамике рынка.