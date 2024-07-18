Россия запускает собственное производство запчастей для самолетов Boeing и Airbus

В России анонсирован запуск производства комплектующих для самолетов Boeing и Airbus, несмотря на международные санкции, которые ограничивают доступ к западным запчастям.

реклама

Российские предприятия, в том числе филиалы госкорпорации "Росатом", планируют начать выпуск деталей, необходимых для систем кондиционирования, электроснабжения, освещения, а также аварийно-спасательного, кислородного и противопожарного оборудования самолетов. По мнению экспертов, такое решение может стать вызовом для международного авиационного сообщества, поскольку эти компоненты будут произведены без непосредственного участия и контроля со стороны первоначальных производителей.

Эндрю Чарлтон, управляющий директор консалтинговой компании Aviation Advocacy, подчеркнул, что самолеты с такими запчастями не будут допущены к эксплуатации в Европе, поскольку использование несертифицированных деталей представляет собой значительный риск.

Россия предпринимает эти шаги в контексте усиленного импортозамещения, однако эксперты считают, что без международного признания и сертификации, такие меры могут привести к увеличению опасений за безопасность полетов.