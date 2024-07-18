Бойцы группировки «Восток» адаптировали РПГ-7 для использования с 82-мм минами, что расширило возможности этого оружия не только в разрушении бронетехники, но и в огневом поражении опорных пунктов, а также в дистанционном минировании территорий.

Российские военные адаптировали стандартный противотанковый гранатомет РПГ-7 для использования с 82-мм минами, расширяя таким образом его функциональность на поле боя. Это нововведение позволяет не только бороться с техникой и живой силой ВСУ, но и осуществлять дистанционное минирование территорий.

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Изначально РПГ-7 разрабатывался как средство борьбы с бронетехникой, но сейчас его возможности значительно расширились благодаря специальному адаптеру. Этот адаптер, устанавливаемый на место стандартного боеприпаса, позволяет использовать осколочные мины, что делает оружие эффективным для уничтожения опорных пунктов и живой силы ВСУ на значительных расстояниях.

Применение данной технологии уже доказало свою эффективность на Южно-Донецком направлении, где военные используют новую амуницию для огневого поражения опорных пунктов украинской армии. Кроме того, военнослужащие инженерных подразделений используют РПГ для дистанционного минирования, применяя мины ПОМ-2, что ранее требовало использования более сложного оборудования.

Эта модификация РПГ-7 стала возможной благодаря разработке и внедрению специального переходника, который позволяет приспособить гранатомет для стрельбы более крупными и мощными боеприпасами, тем самым увеличивая его универсальность и значимость на поле боя.