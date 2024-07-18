Сергей Лавров выразил беспокойство увеличением строительства Израилем незаконных поселений в нарушение резолюции СБ ООН.

На заседании Совета Безопасности ООН, где обсуждались проблемы Ближнего Востока, Сергей Лавров, глава российского МИДа, высказал своё беспокойство. Он отметил, что Израиль усилил строительство поселений, что прямо противоречит резолюции 2334 ООН. Лавров говорит, что строительство не только не замедлилось, но и расширяется, и это вызывает напряжение в регионе.

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Кроме того, министр подчеркнул, что Израиль не просто строит, но и легализует уже построенные объекты. При этом зачастую происходит вытеснение палестинцев с их земель и разрушение их домов, что делает ситуацию ещё более напряжённой.

Всё это происходит на фоне последних событий, когда обострение конфликта привело к новым жертвам среди гражданского населения и усугубило гуманитарный кризис в регионе. По словам Лаврова, сейчас важно остановить любые боевые действия и сесть за стол переговоров. Россия настаивает на решении, которое предусматривает создание палестинского государства в границах 1967 года с столицей в Восточном Иерусалиме.