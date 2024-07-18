В Москве был задержан блогер, который в прямом эфире оскорбил христианские символы.

В Москве произошел инцидент с блогером из Дагестана, который был задержан после того, как в прямом эфире нарушил закон, растоптав и оскорбив православный крест. Это действие вызвало широкую общественную реакцию и последующее задержание стримера.

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Сразу после ареста мужчина был доставлен в следственные органы, где его допросили. В ходе допроса блогер выразил свое раскаяние и принес извинения христианской общине. Он утверждает, что его действия были спровоцированы, однако признал, что его реакция была чрезмерной и неуместной.

Следственный комитет опубликовал видео, на котором задержанный извиняется перед всеми, кого задел его поступок. Он пообещал, что такие действия больше не повторятся. В рамках расследования, в доме подозреваемого был проведен обыск, в результате которого изъяты его мобильный телефон и другие вещи, которые могут быть связаны с делом.

Дополнительно следователи проверяют блогера на причастность к другим возможным преступлениям в интернете, связанным с нарушением общественной безопасности. Все это происходит на фоне обвинений, предъявленных ему по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповедания.

Заместитель директора синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ, Вахтанг Кипшидзе, охарактеризовал действия блогера как глубоко оскорбительные. Александр Хинштейн, глава комитета Госдумы по информ политике, также выразил мнение, что стример должен быть наказан согласно всей строгости закона.