В России средства, конфискованные у коррупционеров, теперь будут напрямую перечисляться в федеральный бюджет, что поможет финансированию национальных проектов и социальных программ.

В России с 2024 года вступит в силу нововведение в финансовой политике: доходы от продажи имущества, конфискованного у коррупционеров, будут направлены не в Социальный фонд, как ранее, а напрямую в федеральный бюджет. Это решение, объявленное заместителем министра финансов Алексеем Лавровым, призвано укрепить экономическое положение страны в условиях потребности в дополнительных ресурсах.

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Петр Щербаченко, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, подчеркнул, что конфискация имущества коррупционеров может стать значительным источником финансирования для страны. Он упомянул, что за первые 10 месяцев 2023 года было изъято имущество на сумму около 130 миллиардов рублей. Эти средства после продажи могут быть инвестированы в различные сферы, включая развитие инфраструктуры, здравоохранение, образование и поддержку малоимущих.

Перенаправление этих средств в федеральный бюджет позволит более гибко и эффективно распределять финансы, особенно в условиях, когда бюджет Социального фонда уже сбалансирован.