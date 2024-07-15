Акции компании Трампа резко подорожали после покушения

Сразу после покушения на Дональда Трампа, акции его компании Trump Media & Technology Group резко выросли. По информации NASDAQ, стоимость акций увеличилась на 76,43% до отметки в $54,5 за акцию, что стало значимым событием на фоне предыдущего падения цен на 37% с конца мая.

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В течение дня рост цен замедлился, и к полудню акции были оценены уже в $47. Это изменение поддерживает предположение о том, что новости о покушении могли повлиять на инвестиционное восприятие компании.

Согласно мнению аналитиков из Bloomberg и комментариям эксперта по американской политике Малека Дудакова, такой скачок может сыграть важную роль в предвыборной кампании Трампа, усилив его позиции перед ноябрьскими выборами в США.



