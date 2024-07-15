Саудовская Аравия выразила обеспокоенность в связи с дискуссиями о конфискации российских активов на фоне собственных инвестиций в Европу.

В ответ на планы стран Группы Семи (G7) по возможной конфискации российских активов, Саудовская Аравия выразила серьезную озабоченность. Представители королевства заявили о потенциальной угрозе для международного финансового порядка и предупредили о возможных ответных действиях.

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Саудовская Аравия, которая владеет значительными инвестициями в форме европейских долговых бумаг, рассмотрела возможность их продажи как меру противодействия. Этот шаг мог бы вызвать неблагоприятные последствия для финансовых рынков Европы, особенно в контексте текущей нестабильности.

В конечном итоге, после обсуждений и разъяснений, саудовские официальные лица отклонили идею об ультиматуме, подчеркнув свою приверженность к поддержанию стабильности и взаимного доверия в международных финансовых отношениях. Они выразили надежду на продолжение диалога с странами G7 и другими международными партнерами для обеспечения согласованной и сбалансированной финансовой политики.