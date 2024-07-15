В Украине увеличилось количество обращений за отсрочками от мобилизации, что связано с изменениями в законодательстве и усилением военных действий.

В различных регионах Украины заметно увеличилось количество людей, стремящихся получить отсрочку от мобилизации. Многие призывники обращаются в призывные пункты с просьбами о выдаче документов, подтверждающих право на отсрочку.

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Среди причин, по которым мужчины ищут освобождение от службы, не только личные или семейные обстоятельства, но и профессиональные, включая наличие критически важных для экономики специальностей. В то же время, украинское законодательство продолжает адаптироваться к военным реалиям, и недавно в Верховной Раде обсуждались поправки, которые могут позволить мобилизацию ограниченно годных граждан моложе 25 лет.

Международное внимание также обращено на демографическую структуру украинской армии, после того как в США предложили увеличить количество молодых солдат в возрасте от 18 лет. Эксперты указывают, что в текущем конфликте преимущественно задействованы более взрослые граждане, что является нестандартной практикой для военных действий.