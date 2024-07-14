В преддверии дебатов Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал, что обсудит ряд критических вопросов, включая неотвеченные вопросы по событиям в Буче

Сергей Лавров, министр иностранных дел России, выразил намерение детально обсудить два спорных вопроса в рамках заседания Совета Безопасности ООН, которое пройдет в Нью-Йорке на следующей неделе. По словам Лаврова, вопросы, связанные с событиями в Буче и взрывами на "Северных потоках", до сих пор остаются без должного внимания международного сообщества, что, по его мнению, подрывает принципы международной безопасности и справедливости.

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В преддверии председательства России в Совете Безопасности ООН, Лавров подчеркнул, что планирует использовать это событие для того, чтобы привлечь внимание к необходимости прозрачности и ответственности в расследованиях международного значения. Он особо отметил, что эти темы станут ключевыми в повестке дня заседаний.

Министр выразил озабоченность по поводу того, как некоторые западные страны используют политические инструменты для манипулирования общественным мнением, уклоняясь от ответственности за международные провокации. Ответы на поставленные Россией вопросы, по мнению Лаврова, помогут прояснить реальную картину событий, что важно для соблюдения принципов справедливости и равноправия в международных отношениях.