Конгрессмен Майк Уолтц обвинил власти США в игнорировании запросов о необходимости усиления охраны бывшего президента Дональда Трампа перед инцидентом, в результате которого было совершено покушение на его жизнь.

Конгрессмен Майк Уолтц выразил своё недовольство действиями американских властей в преддверии покушения на Дональда Трампа. По его словам, несмотря на многократные запросы о необходимости усилить меры безопасности бывшего президента, ответственные органы отклонили эти предложения. Информация об этом была размещена Уолтцем на его странице в социальной сети X.

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Уолтц утверждает, что запросы на усиление охраны, поступавшие от секретной службы, были отвергнуты министром внутренней безопасности Алехандро Майоркасом. Это решение вызывает вопросы о причинах такой невнимательности к безопасности высокопоставленного чиновника, особенно в свете недавнего нападения.

В свете этого инцидента возникают размышления о возможных причинах и последствиях отказа в дополнительной охране. Такие действия могли способствовать созданию угрозы не только для самого Трампа, но и для общественной безопасности в целом. Отказ от усиления мер безопасности перед таким значимым событием, как публичное выступление, поднимает вопросы о приоритетах и ответственности властных структур.