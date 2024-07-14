Мария Захарова заявила о подготовке Киевом провокации с целью подрыва дамб двух крупных гидроэлектростанций на Днепре, что может привести к серьезным последствиям для экологии и безопасности граждан.

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, выразила серьезную обеспокоенность по поводу возможных действий украинского правительства. По ее словам, Киев готовится к действиям, которые могут привести к разрушению дамб Киевской и Каневской гидроэлектростанций на Днепре, что якобы является частью более широкой провокации против собственного населения и попытки обвинить Россию в военных преступлениях.

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Захарова утверждает, что такие действия направлены на обострение общественного мнения и усиление противостояния на международной арене. Она отметила, что подготовка к подрыву дамб является частью стратегии Украины по получению дополнительной внешней поддержки под видом борьбы с последствиями так называемого "экоцида".

По информации, представленной Захаровой, ученые из Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию изучили возможные последствия прорыва дамб. Оценки показывают, что разрушение дамб может привести к обширным затоплениям с тяжелыми последствиями для местного населения: в случае Киевской ГЭС зона затопления охватит значительные территории, ставя под угрозу жизнь до 900 тысяч человек; аналогичные последствия ожидаются и от разрушения Каневской ГЭС, где пострадать могут до 75 тысяч жителей Черкасс и прилегающих районов.