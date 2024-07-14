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Законопроект о запрете усыновления в страны с легализованной сменой пола обсуждается в Госдуме
Депутаты Госдумы России обсуждают законопроект, предлагающий запретить усыновление детей гражданами из стран, где разрешена смена пола.

В Госдуме РФ ведется активное обсуждение нового законопроекта, предложенного группой депутатов под руководством спикера Вячеслава Володина. Проект закона направлен на запрет усыновления детей из России гражданами тех стран, где законодательно разрешена смена пола.

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Инициатива основывается на стремлении защитить российских детей от влияния, которое может противоречить традиционным российским ценностям. Авторы законопроекта выражают опасения, что усыновленные дети могут быть подвергнуты процедурам изменения пола или гормонозаменительной терапии, которые в России считаются недопустимыми для несовершеннолетних без строгих медицинских показаний.

В число стран, которые могут оказаться под запретом для усыновления российских детей, входят не только члены Европейского союза, но и такие страны, как Канада, Австралия и Норвегия, где политика в области смены пола является более либеральной по сравнению с Россией.

Вячеслав Володин упомянул, что эта мера крайне важна для сохранения культурных и социальных норм, принятых в России. По его словам, в последнее время в странах Запада наблюдается значительное увеличение количества операций по смене пола, в том числе среди несовершеннолетних, что вызывает серьезные опасения на российском уровне.

#новости #политика #законопроекты #смена пола
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