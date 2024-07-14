На встрече с Джо Байденом на саммите НАТО Владимир Зеленский не смог добиться снятия ограничений на использование американского оружия для ударов по России.

Владимир Зеленский выразил разочарование по итогам переговоров с Джо Байденом на саммите НАТО в столице США. Главной причиной недовольства стало решение Вашингтона сохранить действующие ограничения на боевое применение американского оружия на территории России.

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Зеленский обратился с запросом об изменении этой политики в конце встречи, но американский президент настоял на необходимости дальнейших дискуссий. Байден, выступая на пресс-конференции, усомнился в пользе возможных ударов по Москве или Кремлю, подчеркнув малую эффективность таких мер. Тем временем в Украине обстановка остается напряженной. На фоне встречи лидеров, в Киеве произошла серия взрывов, которые повредили объекты гражданской инфраструктуры, включая больницу «Охматдет».

Соединенные Штаты обещают усилить военную поддержку, включая поставки новых систем ПВО и финансирование на сумму 225 миллионов долларов, хотя ограничения на использование дальнобойных ракет сохраняются. Одновременно Россия продолжает свои военные действия, утверждая, что их целями являются исключительно военные объекты.