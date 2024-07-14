В Новосибирске разработано уникальное устройство для бесконтактной зарядки БПЛА, позволяющее заряжать дроны на ходу в любую погоду.

Ученые из Новосибирского государственного университета разработали прорывное устройство для бесконтактной зарядки беспилотников, которое обещает кардинально изменить правила игры в авиационной индустрии. Съемное устройство, которое крепится к нижней части дрона, позволяет проводить зарядку в полете, не зависимо от погодных условий.

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Эта технология основана на принципе индуктивной передачи энергии, что позволяет заряжать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) без необходимости их приземления. Такой подход не только увеличивает время полета дронов, но и значительно расширяет сферы их применения, от геологической разведки до сельскохозяйственного мониторинга и операций поиска и спасения.

Индуктивная зарядка устраняет проблемы, связанные с окислением контактных элементов, что особенно актуально в условиях высокой влажности или пыли. Передающая катушка зарядного устройства создает магнитное поле, которое активизирует принимающую катушку на БПЛА, обеспечивая тем самым передачу энергии.

В Новосибирском университете подчеркивают, что благодаря своей универсальности и эффективности новая система может стать стандартом зарядки для дронов в ближайшем будущем. Планы по дальнейшему развитию включают интеграцию с системами навигации для повышения точности и автономности полетов.

На текущий момент, разработчики готовятся к созданию прототипа зарядного устройства и его полевым испытаниям. Ожидается, что успешное внедрение этой технологии сможет значительно снизить затраты на эксплуатацию БПЛА и повысить их конкурентоспособность на мировом рынке.



