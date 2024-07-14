Андрей Козлов, россиянин, освобожденный из плена ХАМАС, рассказал о тяжких условиях плена

Андрей Козлов, россиянин, недавно освобожденный из плена боевиков ХАМАС, поделился мрачными деталями своего удержания. Он и другие заложники претерпели серьезные испытания в квартире палестинского журналиста, который, по словам Козлова, активно участвовал в действиях ХАМАС.

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Козлов описал, как их принудительно держали в затворничестве, покрывая одеялами в периоды сильной жары и заставляя лежать на грязных матрасах. Журналист, идентифицированный как Абдулла аль-Джамаль, то показывал жестокость, то делал неожиданные жесты доброты, например, разрешал смотреть телевизор. Однако основной тон его общения с заложниками был угрожающим — он говорил о возможном убийстве в случае попытки спасения.

Спасение Козлова произошло 8 июня в результате операции израильских спецназовцев, которые ворвались в квартиру и ликвидировали аль-Джамаля. В этот день Козлову и троим другим удалось вырваться на свободу.

После освобождения Козлов выступил с призывом к ускорению процесса обмена заложниками. Он указал, что из-за сложности операций по спасению, многие попытки закончились неудачей: некоторые заложники погибли, другие были застрелены по ошибке. Сейчас он подчеркивает необходимость дипломатического решения для освобождения оставшихся в плену, включая двух россиян — Александра Труфанова и Александра Лобанова.