Адмирал Джеймс Ставридис обсуждает изменения в отношении НАТО к арктической угрозе от России, отмечая переход от скептицизма и шуток к серьезному восприятию региона как стратегически важного.

Адмирал Джеймс Ставридис, экс-главнокомандующий Вооруженных сил НАТО в Европе, в своей статье для Bloomberg отметил резкую смену восприятия рисков, связанных с Россией в Арктике. Десять лет назад лидеры НАТО, особенно из Канады, относились к этой теме с недоверием и юмором, предполагая, что реальная угроза минимальна.

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Ставридис рассказал о том, как шутки в стенах альянса стихли после усиления российской активности в регионе, включая использование боевых ледоколов и военных учений. Он подчеркивает, что сейчас НАТО взяло курс на усиление своего присутствия в Арктике и переосмысление стратегии сдерживания в этом ключевом регионе.

Статья адмирала освещает, как значительные природные ресурсы Арктики, включая нефть, газ и редкие металлы, делают регион ареной геополитического противостояния. Путин в 2017 году подчеркивал, что Россия владеет значительной частью этих ресурсов, что делает Арктику стратегически важной для страны.

Совместные учения Арктического совета, в которых участвует Россия, демонстрируют как возможности сотрудничества, так и напряженность в регионе. Несмотря на общие проекты, конфликт на Украине вызвал приостановку многих инициатив и способствовал росту военного присутствия.

По словам Ставридиса, текущее положение дел в Арктике требует от НАТО не только пересмотра тактических подходов, но и стратегического взгляда на арктическую политику, учитывая растущее напряжение и потенциал региона как "нового фронта" в глобальной безопасности.