Российская тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепёк" получила новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способную подавлять дроны потенциального противника. Это улучшение позволяет установке создавать защитный "купол", который закрывает весь диапазон частот, используемых для управления беспилотными аппаратами.
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Система РЭБ обеспечивает автоматическое наведение на цель и эффективно справляется с различными типами дронов, включая FPV-дроны. Это значительное усовершенствование позволяет машинам ТОС-1А стать более защищенными и адаптированными к современным условиям боевых действий.