Российская ИТ-отрасль сталкивается с проблемой нехватки высококвалифицированных специалистов, особенно в области системной аналитики и frontend-разработки

Российские компании сталкиваются с дефицитом высококвалифицированных ИТ-специалистов из-за быстрого роста цифровизации. Особенно остро проблема проявляется в области системной аналитики и frontend-разработки. Рекрутеры отмечают, что до 66% кандидатов на вакансии не соответствуют требованиям компаний, что затрудняет процесс найма.

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В условиях повышенного спроса на ИТ-профессионалов, многие специалисты переобучаются из других сфер, проходя курсы переквалификации. Однако быстрое освоение материала не всегда обеспечивает достаточное глубокое понимание предметной области, что сказывается на качестве их работы.

Эксперты подчеркивают необходимость развития образовательных программ, способствующих более глубокому и системному пониманию ИТ-технологий, чтобы компенсировать дефицит квалифицированных кадров в отрасли.