В России госкорпорация Ростех разработала и успешно протестировала новые бронепанели для защиты критически важных объектов.

Российская госкорпорация Ростех успешно завершила серию испытаний уникальных бронепанелей, разработанных для укрепления безопасности ключевых инфраструктурных объектов. Созданные инженерами НИИ концерна «Калашников», эти панели предназначены для отражения атак беспилотных летательных аппаратов.

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В ходе испытаний бронепанели показали отличные результаты, выдержав испытания на прочность от взрывов и огнестрельного оружия. Панели способны выдержать взрывы гранат Ф-1 и попадания из пистолета калибра 9x19 мм, обеспечивая защиту класса Бр3 против пуль и С-2 против осколков.

Такие бронепанели идеально подходят для защиты объектов энергетической инфраструктуры, а также нефтегазовых и боеприпасных складов, где требуется особая защита от внешних угроз. Благодаря своему сравнительно небольшому весу, около 30 кг на квадратный метр, эти панели легко монтируются на различные конструкции, не требуя значительных изменений в архитектуре объектов.