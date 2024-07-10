Россиянам полюбились отечественные гаджеты. Последние полгода спрос на них стремительно растет

Последние шесть месяцев 2024 года стали переломным моментом для российской электронной индустрии, отмеченным необычайным ростом спроса на местные гаджеты. По информации от ИТ-холдинга Fplus, объемы продаж ноутбуков отечественного производства достигли 7,5 миллиардов рублей, что на 114% превышает показатели прошлого года. Эксперты ассоциируют этот успех с повышением качества продукции и нацеленностью потребителей на поддержку национальных производителей.

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Локальные бренды такие как Fplus, Dexp и Irbis завоевывают рынок, расширяя своё присутствие не только среди индивидуальных покупателей, но и в крупных корпорациях и государственных структурах. Аналогичный рост наблюдается и в сегменте планшетов и смартфонов, сильно укрепившем свои позиции в образовательных учреждениях и правительственных ведомствах.

Светлана Легостаева, руководитель консорциума «Вычислительная техника», подчеркивает, что такой успех стал возможен благодаря активной государственной поддержке и самоотверженности производителей в улучшении качества и расширении ассортимента. "Российские устройства выигрывают на фоне иностранных благодаря надежной гарантии и обширной сервисной сети, что делает их идеальным выбором для многих россиян", — отмечает Легостаева.

Амбиции национальных производителей не ограничиваются текущими достижениями. Например, компания «Рутек» планирует открыть новый завод в Саранске к 2025 году, где будут выпускаться не только смартфоны, но и ноутбуки. Также скоро начнет работу завод компании «Бештау» в Ростове, нацеленный на производство до 100 тысяч ноутбуков в год.