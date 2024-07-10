Последние шесть месяцев 2024 года стали переломным моментом для российской электронной индустрии, отмеченным необычайным ростом спроса на местные гаджеты. По информации от ИТ-холдинга Fplus, объемы продаж ноутбуков отечественного производства достигли 7,5 миллиардов рублей, что на 114% превышает показатели прошлого года. Эксперты ассоциируют этот успех с повышением качества продукции и нацеленностью потребителей на поддержку национальных производителей.
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Локальные бренды такие как Fplus, Dexp и Irbis завоевывают рынок, расширяя своё присутствие не только среди индивидуальных покупателей, но и в крупных корпорациях и государственных структурах. Аналогичный рост наблюдается и в сегменте планшетов и смартфонов, сильно укрепившем свои позиции в образовательных учреждениях и правительственных ведомствах.
Светлана Легостаева, руководитель консорциума «Вычислительная техника», подчеркивает, что такой успех стал возможен благодаря активной государственной поддержке и самоотверженности производителей в улучшении качества и расширении ассортимента. "Российские устройства выигрывают на фоне иностранных благодаря надежной гарантии и обширной сервисной сети, что делает их идеальным выбором для многих россиян", — отмечает Легостаева.
Амбиции национальных производителей не ограничиваются текущими достижениями. Например, компания «Рутек» планирует открыть новый завод в Саранске к 2025 году, где будут выпускаться не только смартфоны, но и ноутбуки. Также скоро начнет работу завод компании «Бештау» в Ростове, нацеленный на производство до 100 тысяч ноутбуков в год.