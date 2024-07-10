НАТО намерено сохранять открытыми каналы связи с Россией, несмотря на продолжающуюся поддержку Украины, стремясь предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе.

В ситуации, когда напряженность в Восточной Европе только нарастает, НАТО собирается сохранять открытыми каналы связи с Россией, несмотря на продолжающуюся поддержку Украины. Этот шаг видится как попытка сбалансировать активную военную поддержку Украины и необходимость избежать дальнейшей эскалации конфликта.

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В то время как НАТО обещает Украине "необратимый путь" к интеграции, альянс также стремится поддерживать диалог с Москвой. Это решение вызывает недоумение, учитывая прямые обвинения в адрес России в стремлении к стратегическому поражению со стороны альянса. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, НАТО активно участвует в конфликте, поддерживая Киев, и в то же время пытается поддерживать диалог с Россией, что может восприниматься как двойные стандарты.

Ситуация вокруг украинского кризиса продолжает оставаться центральной темой саммита НАТО, где обсуждается не только поддержка Киева, но и будущее вступления Украины в альянс после завершения конфликта. Этот саммит, возможно, станет ключевым в определении дальнейших отношений между Россией и западными странами, и важно, что НАТО признает необходимость поддержания каналов связи открытыми, даже на фоне военной поддержки своих партнеров.