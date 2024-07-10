Противотанковый комплекс «Хризантема-С» усиливает оборонительный потенциал российской армии, предлагая передовые технологии для уничтожения современных танков и других целей при любых погодных условиях.

В арсенал Вооруженных сил России внедрен усовершенствованный противотанковый комплекс «Хризантема-С». Это современное самоходное орудие предназначено для эффективного поражения как новейших, так и модернизированных моделей танков, оснащенных динамической защитой.

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«Хризантема-С» обладает возможностью уничтожения воздушных целей на малых высотах, а также маломерных морских судов, что делает его уникальным средством в рамках оборонительной стратегии страны. Важной особенностью комплекса является его устойчивость к погодным условиям, что позволяет использовать его в любых климатических условиях.

Комплекс «Хризантема-С» оснащен ракетами 9М123 и 9М123Ф, которые могут быть оборудованы как кумулятивной, так и фугасной боевой частью для максимальной адаптации к различным типам мишеней. Ракеты выпускаются с использованием двух независимых систем наведения: полуавтоматической, работающей на основе информационного лазерного луча, и полностью автоматической радиолокационной, что позволяет эффективно поражать две цели одновременно без участия оператора.

Максимальная дальность стрельбы этого комплекса составляет до 6000 метров, а его бронепробиваемость достигает 1200 мм, что делает его одним из наиболее мощных средств противотанковой борьбы в мире.