Новый радиоразведывательный комплекс "Торн-МДМ" умеет обнаруживать радиосигналы на дистанции до 35 км, расширяя возможности мониторинга активности на значительные расстояния.

В оперативное использование российскими военными введен новейший комплекс радиоразведки "Торн-МДМ". Это устройство выделяется возможностью отслеживания радиосигналов на расстояние до 35 км. Комплекс работает в частотном диапазоне от 1,5 до 3000 МГц, что позволяет вести наблюдение за разнообразными видами радиообмена.

реклама

"Торн-МДМ" оборудован выдвижными антеннами, способными фиксировать сигналы от портативных радиостанций, а также от сетевых устройств, включая Wi-Fi и мобильные станции GSM/4G. Особое внимание уделено возможности интерцепции данных с беспилотников и сетецентрических систем, таких как "Link-16".

Благодаря способности к расшифровке перехваченной информации, "Торн-МДМ" значительно повышает эффективность радиоразведывательных операций, обеспечивая оперативное получение данных о перемещениях и действиях объектов слежения.