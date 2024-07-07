Минобороны России объявило о взятии под контроль населенного пункта Чигари в Донецкой Народной Республике, что укрепляет позиции российских войск в Бахмутском районе

Российские войска успешно установили контроль над Чигари, важным населённым пунктом в составе поселка Пивденное Донецкой Народной Республики. Эта операция значительно улучшила стратегическое положение российских сил в регионе.

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Чигари, ранее известный как Ленинское до переименования в 2016 году, играет ключевую роль в контроле над южными подступами к Бахмуту, где продолжаются ожесточённые бои. Этот населённый пункт, насчитывающий около 1,4 тысячи жителей, теперь станет опорным пунктом для дальнейших военных действий в данной зоне.

В дополнение к этому успеху, Минобороны России сообщило о серьёзных ударах по украинским силам в нескольких ключевых районах, включая Артемово и Торецк. В результате этих действий противник понёс значительные потери, что отразилось в численности и технике. Эффективность российских операций подчёркивается успешным отражением нескольких контратак.