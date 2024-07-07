В порту Бендер-Аббас эсминец Sahand потерял устойчивость из-за некорректной работы балластных систем во время ремонта.

В порту Бендер-Аббас произошел неожиданный инцидент с эсминцем Sahand. Во время проведения плановых ремонтных работ на судне возникли проблемы с балластными цистернами, в результате чего корабль получил серьезный крен.

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Инцидент произошел из-за непредвиденного попадания воды в цистерны, что стало для команды неожиданностью. На момент аварии на борту находились ремонтные бригады, что привело к травмам среди некоторых работников. Пострадавшие уже получают необходимую медицинскую помощь.

Корабль Sahand известен своими техническими характеристиками: он оснащен ракетным вооружением и передовой радиолокационной станцией, а также способен длительное время находиться в море без дозаправки. Это делает его важным элементом военно-морского флота Ирана.

Специалисты уже приступили к детальному анализу причин аварии, чтобы исключить подобные происшествия в будущем. Ведется расследование, в ходе которого будет оценена не только непосредственная причина затопления, но и возможные недочеты в процедурах технического обслуживания корабля.