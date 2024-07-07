В порту Бендер-Аббас произошел неожиданный инцидент с эсминцем Sahand. Во время проведения плановых ремонтных работ на судне возникли проблемы с балластными цистернами, в результате чего корабль получил серьезный крен.
реклама
Инцидент произошел из-за непредвиденного попадания воды в цистерны, что стало для команды неожиданностью. На момент аварии на борту находились ремонтные бригады, что привело к травмам среди некоторых работников. Пострадавшие уже получают необходимую медицинскую помощь.
Корабль Sahand известен своими техническими характеристиками: он оснащен ракетным вооружением и передовой радиолокационной станцией, а также способен длительное время находиться в море без дозаправки. Это делает его важным элементом военно-морского флота Ирана.
Специалисты уже приступили к детальному анализу причин аварии, чтобы исключить подобные происшествия в будущем. Ведется расследование, в ходе которого будет оценена не только непосредственная причина затопления, но и возможные недочеты в процедурах технического обслуживания корабля.