Репутация американских танков Abrams пострадала после их уничтожения российскими войсками, что вызвало международные опасения относительно их боевой надежности.

В последнее время американские танки M1 Abrams столкнулись с серьезными вызовами на украинском фронте, где российские вооруженные силы смогли уничтожить несколько единиц этой техники.

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Согласно отчетам Military Watch Magazine, инциденты с потерей танков произошли на Авдеевском направлении и включали точные попадания из артиллерии и противотанковых средств.

Эти происшествия вызвали волну обеспокоенности среди стран, использующих Abrams, так как подобные потери ставят под сомнение боевую эффективность и надежность этих машин.

В прошлом, во время боевых действий в Ираке, Abrams уже подвергались критике, и текущие события только усиливают сомнения относительно их применимости в сложных боевых условиях.