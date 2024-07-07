Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Американские танки Abrams теряют доверие после потерь на поле боя
Репутация американских танков Abrams пострадала после их уничтожения российскими войсками, что вызвало международные опасения относительно их боевой надежности.

В последнее время американские танки M1 Abrams столкнулись с серьезными вызовами на украинском фронте, где российские вооруженные силы смогли уничтожить несколько единиц этой техники.

реклама

Согласно отчетам Military Watch Magazine, инциденты с потерей танков произошли на Авдеевском направлении и включали точные попадания из артиллерии и противотанковых средств.

Эти происшествия вызвали волну обеспокоенности среди стран, использующих Abrams, так как подобные потери ставят под сомнение боевую эффективность и надежность этих машин.

В прошлом, во время боевых действий в Ираке, Abrams уже подвергались критике, и текущие события только усиливают сомнения относительно их применимости в сложных боевых условиях.

#новости #танки #танки abrams
Источник: gazeta.ru
+
Написать комментарий (0)
Иранский эсминец Sahand перевернулся во время ремонта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Су-34 с УМПК сумел уклониться от многомиллионной ракеты Patriot и выпустить ракету Х-31П по NASAMS
2
Boeing использовала в производстве самолётов запчасти из складов с металлоломом
1
Западный аналитик рассказал про судьбу переданных Украине американских истребителей F-16
1
Украинское ПВО потеряло С-300 и стоящий 140 млн NASAMS-2
3
Экс-менеджер Boeing: «Мусорные детали» использовались в самолетах Dreamliner
3
Первый истребитель 6-го поколения настолько дорог, что ВВС США переосмысливают проект
+
Весной 2025 года в Тульской области начнет работу новый завод по производству пентоксида ванадия
2
Процессоры AMD Ryzen 5 1600, Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600 сравнили в играх
8
Китайский гигант BYD построит крупнейший завод электромобилей в Турции за $1 млрд
+
Расчёты комплексов «Искандер» ВС РФ уничтожили позиции дивизиона С-300 в районе Миргорода
1
Инсайдер: AMD почти полностью купила Nvidia
3
Завершено строительство крупнейшего в мире термоядерного реактора ИТЭР
+
Создано портативное зарядное устройство на солнечных батареях для электромобилей
3
Канадские ученые создали ИИ-систему для мгновенного обнаружения мельчайших частиц пластика в воде
2
"Финам" рассматривает возможность приостановки торгов турецкой лирой на Московской бирже
+
Welt: Подрыв "Северных потоков" Украиной планировался ещё в 2014 году
+
CMF Phone 1: Революция доступности от Nothing
1
Nintendo отвергает генеративный ИИ в разработке игр
+
Eurasian Times: Китай показал истребитель J-31B, который имеет преимущество над американским F-22
+
Названы модели автомобилей с самыми проблемными автоматическими коробками передач
3

Популярные статьи

Ретро-игры, которые стоит попробовать в 2024 году
7
Starfield на Xbox — подведение итогов по самому яркому провалу 2023 года
11
Китай "агрессивно вербует" пилотов НАТО и платит им в 3-4 раза больше, чем на Западе
+
Мое мнение о Brothers: A Tale of Two Sons Remake
+
Добавляю скриншоты GPU-Z в базу данных репозитория Chi-Gallery
8

Сейчас обсуждают

Роман Холод
19:36
Ух ты. Не знал, и пошел проверять сколько у меня в морозильном отсеке можно поставить. Оказывается -25
Как спасти свой холодильник от жары и не попасть на дорогостоящий ремонт
slikts
19:33
Как в ВОВ, вся Европа работала на Hitlera!
Defence24: Украина получит от Германии больше новейших САУ RCH 155, чем предполагалось ранее
slikts
19:29
Добавят химии... *– У вас в меню "котлеты из рябчиков". Что, действительно из рябчиков? – Если честно, мы туда добавляем немного конины. – И сколько же? – Один к одному. – На килограмм рябчиков - кило...
Новые виды какао открывают путь к климатоустойчивому шоколаду
N1ghtwish
19:29
Так хоть выше по тестам посмотри: PUBG 1600 - 96fps, 3600 - 185. 2х кратный прирост, даже у меня такого прироста не было, потому что 1600й был на 4ГГц + память 3533, я из него всё, что можно выжал, но...
Процессоры AMD Ryzen 5 1600, Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600 сравнили в играх
Алексей Полянский
19:29
Дак ой3 всегда был в 1.5 раза медленнее в мультикоре. 13 и 14 джен еще сильнее. Ничего страшного в этом нет. Но минус ой 3 - он дороже ой 5 в пересчете на попугаев. 15 джен будет ой 3 где то 17к, а ой...
Замена Core i3 на сокете LGA 1851 будет основана на архитектуре Raptor Lake-S
Олег Зайцев
19:19
Гибрид не равно электромобиль,это как 15 лет назад у нас пытались протолкнуть автомобили(и не только)с газовым оборудованием.Таксисты на Газели ставили,но в итоге и Газели с городских маршрутов по убр...
Российские чиновники пересаживаются на отечественные авто
CHiCHo
19:17
Нечитаемые шрифты и у самсунг и у лг в 1440р
MSI анонсирует игровой монитор MPG 341CQPX с 240-Гц UWQHD-панелью QD-OLED и временем отклика 0.03 мс
Иван Барановский
19:16
Бумага то терпит)))
Машиностроительная отрасль России за 2 года добилась небывалого прогресса
Иван Барановский
19:13
На этих фото вообще не понятно что это
Украинское ПВО потеряло С-300 и стоящий 140 млн NASAMS-2
Alexander Bekker
19:13
Ну, это просто тоже часть плана, реализация которого началась ещё в начале 2022 года. Альтернативная дедолларизация такая, мы просто не понимаем гениальных геополитиков.
Профессор Самуэли: Западная элита на фоне кризиса в США и Европе стремительно теряет власть
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем