На полевой базе в Крыму десантники освоили технологию 3D-печати для изготовления компонентов дронов, что упрощает логистику и повышает боеготовность войск.

На территории Крыма, в рамках деятельности Новороссийского горного соединения Воздушно-десантных войск, внедрена технология 3D-печати для производства комплектующих к беспилотным летательным аппаратам. Этот процесс позволяет быстро и эффективно создавать необходимые детали прямо на месте, без необходимости ожидания поставок извне.

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Использование 3D-принтеров начинается с проектирования нужной детали на компьютере. После разработки проекта его характеристики переносятся на 3D-принтер, который и выполняет печать элемента. Это инновационное решение значительно ускоряет процесс подготовки и восстановления боевой техники, в частности дронов, которые активно используются для выполнения специфических заданий.

Дополнительно, в арсенал ВДВ введен новый проект — десантный катер «Раптор 2.0», оснащенный современным вооружением и системами защиты, включая гиростабилизированный боевой модуль и системы для обнаружения лазерного излучения.