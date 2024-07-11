В Москве полиция пыталась отправить мужчину в психиатрическую больницу за ношение футболки с оппозиционной надписью

В Москве произошел инцидент с задержанием Алексея Сокирко, который вышел на улицу в футболке с надписью «Я против Путина». Сотрудники полиции решили, что это основание для отправки мужчины на психиатрическую экспертизу. Об этом сам Сокирко рассказал в социальных сетях.

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По его словам, его задержали за "пропаганду", хотя не уточнили, чего именно. Полицейские вызвали бригаду скорой психиатрической помощи, считая его поведение ненормальным. Врачи, однако, не нашли оснований для его госпитализации и уехали.

Когда полицейские конфисковали его футболку как вещественное доказательство, Сокирко достал запасную с пацифистской символикой. Это вызвало недоумение среди присутствующих, однако сотрудник уголовного розыска решил, что такая одежда допустима, после чего старший сотрудник уточнил это решение у центра "Э". В итоге мужчину отпустили, но предупредили, что носить футболку с критикой Сталина тоже запрещено.