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Масуд Пезешкиан выиграл президентские выборы в Иране
Масуд Пезешкиан, представитель реформаторского крыла, стал новым президентом Ирана после второго тура выборов.

В Иране завершились внеочередные президентские выборы, результаты которых принесли победу реформатору Масуду Пезешкиану. Он смог набрать поддержку более 16 миллионов голосов, опередив своего соперника Саида Джалили, представителя консервативного лагеря. Это стало значительным поворотом для иранской политики, учитывая прежнюю доминирование консерваторов.

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Пезешкиан, депутат меджлиса, выдвинулся как единственный кандидат от реформистов и уже в первом туре показал сильные результаты, однако не смог пересечь порог в 50%. Во втором туре его поддержка значительно увеличилась, что позволило ему уверенно занять пост президента.

Основной агендой Пезешкиана стали изменения во внутренней политике и улучшение международных отношений, особенно с США. Он также активно поддерживает права женщин и выступает против обязательного ношения хиджаба, что стало одним из краеугольных камней его кампании. Эти вопросы оказались особенно актуальными после смерти Махсы Амини, что вызвало широкий общественный резонанс и требование изменений в стране.

Выборы были назначены после трагической гибели предыдущего президента Эбрахима Раиси в результате авиакатастрофы. Самолет, перевозивший Раиси и несколько высокопоставленных чиновников, потерпел крушение, что спровоцировало политический кризис и необходимость проведения новых выборов.

#новости #иран #выборы #президент #масуд пезешкиан
Источник: moscowtimes.io
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