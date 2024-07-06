Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил обеспокоенность по поводу текущей направленности НАТО, предупредив, что отход от мирных принципов может привести к саморазрушению альянса.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил опасения относительно будущего НАТО в случае его ухода от исходных принципов миротворчества. В статье для Newsweek он отметил, что альянс, начинавший свой путь как мирный проект, сегодня рискует совершить "самоубийство", выбрав путь войны вместо мирного разрешения конфликтов.

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Орбан напомнил о прошлом Венгрии, когда после Второй мировой войны страна вошла в состав Варшавского договора, что вызывало сопротивление среди венгров. С распадом этого блока Венгрия стремилась к членству в НАТО, видя в нем защиту и поддержание мира, а не военную агрессию.

Тем не менее, по мнению Орбана, сегодняшняя риторика внутри альянса всё чаще склоняется к военной конфронтации, что противоречит основным ценностям НАТО. Он выразил обеспокоенность тем, что такое направление может стать "самоисполняющимся пророчеством", ускоряющим конфликт.

В рамках своих недавних визитов в Россию и Украину Орбан пытался выступить с мирной миссией, обсуждая возможности урегулирования с обеими сторонами. Встреча с российским президентом Путиным и украинским президентом Зеленским показала, что позиции сторон остаются далеки друг от друга, но первые шаги к диалогу сделаны.

Орбан призывает НАТО остаться верным своим мирным исходным установкам, чтобы избежать ошибок прошлого и не допустить внутреннего раскола альянса.